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МВФ, ВБ и ВТО: как транснациональные корпорации управляют миром

МВФ, ВБ и ВТО: как транснациональные корпорации управляют миром

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Всемирная торговая организация (ВТО) – три столпа мировой экономической системы, изначально созданные для якобы содействия миру, стабилизации экономики и борьбы с бедностью.

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