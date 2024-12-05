МВФ, ВБ и ВТО: как транснациональные корпорации управляют миром

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Всемирная торговая организация (ВТО) – три столпа мировой экономической системы, изначально созданные для якобы содействия миру, стабилизации экономики и борьбы с бедностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии