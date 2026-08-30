Это не политика, это расчет: «Японки» — особы настойчивые, расталкивают локтями всех подряд

Ян Хайцеэр: Люди выбирают более доступные, надёжные, понятные и легко ремонтируемые автомобили Игорь Землянский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Ян Хайцеэр Политическая карта мира меняется, экономические связи рвутся и пересобираются заново.
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