В Кораблине по нацпроекту благоустроили местный сквер

Сквер на улице Садовой – одно из любимых мест отдыха горожан.Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в муниципалитетах региона.
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