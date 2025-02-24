РУМО по учебному предмету ´Трудовое обучение. Обслуживающий труд´.

20 февраля 2025 года в нашей школе прошел семинар-практикум для учителей трудового обучения по теме ´ Современный урок трудового обучения: его составляющие, методический инструментарий, критерии успешности в контексте формирования функциональной грамотности учащихся.
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