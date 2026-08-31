Рыбоохрана изъяла 334 кг незаконного улова за неделю на Сахалине

С 24 по 30 августа инспекторы рыбохраны провели 134 рейда на водоемах Сахалинской области. За неделю специалисты выявили 57 нарушений и составили 36 протоколов, сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.
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