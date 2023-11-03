Первый трейлер и подробности дополнения World of Warcraft: The War Within Не давая передыш...

Первый трейлер и подробности дополнения World of Warcraft: The War WithinНе давая передышки фанатам, вслед за анонсом начала новой сюжетной арки The World Soul Saga был показан трейлер первого дополнения этого цикла под названием The War Within.
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