Топ-чиновники ФТС в центре скандала: выданы акцизные марки на 1,2 млрд рублей

Задержание Елены Ягодкиной, замглавы ФТС РФ, вызывает резонанс в судах Москвы. Она и ее коллеги обвиняются в незаконной выдаче акцизных марок на 1,2 млрд рублей, что привело к распространению контрафактной продукции.