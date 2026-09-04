«Недешевое удовольствие»: Алексеева о том, сколько заплатила Киркорову за пиар

В последнее время Филипп Киркоров стал все чаще появляться в компании «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС» Валентиной Алексеевой, которой недавно исполнилось 20 лет.
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