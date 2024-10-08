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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Только один день: Карадагский заповедник можно будет посетить со скидкой

Только один день: Карадагский заповедник можно будет посетить со скидкой

12 октября, в преддверии Дня работников заповедного дела, Карадагский природный заповедник предлагает посетить по льготным ценам экотропу «Большой Кара-Даг» и научно-демонстрационную программу «Люди и дельфины».

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