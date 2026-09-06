Никитин: Минтранс России поддерживает идею строительства моста на Сахалин

Министерство транспорта России поддерживает инициативу о строительстве моста на Сахалин. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил глава ведомства Андрей Никитин, пишет ТАСС.
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