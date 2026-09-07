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Царьград

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Виктор Томенко ввел режим ЧС в Алтайском крае из-за засухи

Виктор Томенко ввел режим ЧС в Алтайском крае из-за засухи

Из-за засушливого лета в Алтайском крае введен режим ЧС, сообщил Виктор Томенко. В течение месяца созданные комиссии оценят ущерб аграриев.

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