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Следователи раскрыли более 50 преступлений «лодочной» ОПГ

Сейчас обвиняемых заключили под стражу и домашней арест. МВД завершило расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, обвиняемых в хищении денег под видом продажи лодочного оборудования.

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ИД
Иван Денисов
Лодочное ОПГ.....
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