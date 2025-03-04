«Что ж ты, фраер, сдал назад?»

«Встреча в Белом доме прошла не так, как следовало»: Зеленский заявил, что готов работать под «сильным руководством Трампа» Президент Украины Владимир Зеленский готов работать с американским коллегой Дональдом Трампом для урегулирования конфликта и достижения мира.
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