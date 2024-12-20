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Челябинская область получит почти 1,06 млрд рублей на благоустройство

Челябинская область получит почти 1,06 млрд рублей на благоустройство

Правительство РФ опубликовало изменения в бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу, Челябинская область получит дополнительные средства на благоустройство малых городов и исторических поселений.

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