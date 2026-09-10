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Курские новости

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В Железногорске благоустроят участок улицы Ленина за 213 млн рублей

В Железногорске благоустроят участок улицы Ленина за 213 млн рублей

Реконструкция пешеходной зоны на улице Ленина в Железногорске обойдется в 213,1 млн рублей, работы завершат к ноябрю 2027 года.

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