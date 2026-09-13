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Влияние никотина на сосуды: сравнительный анализ различных форм потребления

Вред курения для сердечно-сосудистой системы давно признан, однако новые данные, опубликованные в журнале АиФ Здоровье с ссылкой на обзор в Nature Reviews Cardiology, позволяют пересмотреть роль никотина в этом процессе.

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