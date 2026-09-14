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Эксперт по ипотеке Газетдинова: крупный первый взнос выгоден не всегда

Эксперт по ипотеке Газетдинова: крупный первый взнос выгоден не всегда

Эксперт по ипотечному кредитованию Наталья Газетдинова рассказала, что увеличение первоначального взноса по ипотеке не всегда помогает сэкономить: при льготной программе может быть разумнее сохранить финансовую подушку, а при комбо-ипотеке больший взнос способен заметно сократить переплату.

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