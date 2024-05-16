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С этим тестом по географии без ошибок справляются только настоящие интеллектуалы

С этим тестом по географии без ошибок справляются только настоящие интеллектуалы

Всего 5 вопросов фото: Shutterstock/Fotodom.ruКакие горы протянулись через всю Европу? А какая страна известна своими ветряными мельницами? Если вы знаете ответы на эти вопросы, поздравляем - с географией у вас проблем нет.

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