ФОК "Стальной" в Алексеевском районе Москвы готов на 55%

В Алексеевском районе Москвы строится новый спортивно-оздоровительный комплекс "Стальной", который будет включать в себя большой плавательный бассейн длиной 50 метров и шириной 25 метров, где одновременно смогут плавать десять спортсменов.
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