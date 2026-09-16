Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ

Некоторые страны Евросоюза испытывают иллюзии о возможном участии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования на Украине — это, "мягко говоря" не гарантировано, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.