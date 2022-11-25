Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Зырянов об уходе из молодежки «Зенита»: «Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не нравилось, наверное»

Константин Зырянов рассказал об уходе с поста главного тренера молодежки «Зенита» летом. — Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх