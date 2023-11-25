На Украине предложили вынести на референдум договоренности с Россией

Любые договоренности по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Об этом 24 ноября сообщил глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
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