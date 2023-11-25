ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Идиотов-машинистов когда будут привлекать к реальной ответственности за убийства и увечья, которые они осуществляют с...В Москве автомоби...
  • Jubar
    В раде рассказали...
  • Анатолий Кузнецов
    Опять Россию "подталкивают" со всех сторон к позорному "миру". ТОЛЬКО полная и окончательная Победа над хохло-нацизмо...На Украине предло...

На Украине предложили вынести на референдум договоренности с Россией

На Украине предложили вынести на референдум договоренности с Россией

Любые договоренности по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Об этом 24 ноября сообщил глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Анатолий Кузнецов
Опять Россию &quot;подталкивают&quot; со всех сторон к позорному &quot;миру&quot;. ТОЛЬКО полная и окончательная Победа над хохло-нацизмом! - всё остальное от лукавого.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх