«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево творится что-то с чем-то: идешь за сигаретами, а в чеке — пиво, будто в магазине фокусник за прилавком стоит! Братья из Общины города взялись за дело с огоньком в глазах, проверяя торговые точки, и наткнулись на настоящую золотую жилу нарушений.