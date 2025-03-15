Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

«Не мешайте людям делать бизнес»: Полицейский оттолкнул дружинника Русской Общины и указал на дверь

Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево творится что-то с чем-то: идешь за сигаретами, а в чеке — пиво, будто в магазине фокусник за прилавком стоит! Братья из Общины города взялись за дело с огоньком в глазах, проверяя торговые точки, и наткнулись на настоящую золотую жилу нарушений.

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