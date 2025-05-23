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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скопинцев об игре с поднятым вверх воротником футболки: «В «Динамо» так несколько человек делают — просто Кантона подражаем. Мне это нравится»

— Заметил, что вы часто играете с поднятым вверх воротником футболки. Специально так делаете? — Да. — Почему? — Мне так нравится.

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