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Татар-информ

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Ольга Павлова: Развитие городов – пространство для личной инициативы

Ольга Павлова: Развитие городов – пространство для личной инициативы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Государственная Дума приняла закон, которым официально отнесла благоустройство общественных пространств, озеленение территорий и создание спортивной и детской инфраструктуры к целям благотворительной деятельности.

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