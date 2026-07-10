Ольга Павлова: Развитие городов – пространство для личной инициативы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Государственная Дума приняла закон, которым официально отнесла благоустройство общественных пространств, озеленение территорий и создание спортивной и детской инфраструктуры к целям благотворительной деятельности.
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