Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Это волшебное слово ´ЗДРАВСТВУЙ´.

Это волшебное слово ´ЗДРАВСТВУЙ´.

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые выработались человечеством на протяжении тысячелетий.

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