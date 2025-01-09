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Царьград

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Отпуск в январе 2025: праздничные дни снижают выгоду отпускных выплат

Отпуск в январе 2025: праздничные дни снижают выгоду отпускных выплат

Дмитрий Дударев, директор компании КРОС, отметил невыгодность отпуска в январе 2025 года. Из-за новогодних праздников число рабочих дней сократится до 17, что повлияет на размер отпускных выплат, делая их менее выгодными, чем заработная плата.

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