Беспределу этнической ОПГ в Питере положен конец: СК арестовал полицейских, покрывавших вымогателей из Азербайджана

Александр Рожков Как хорошо, что выборы скоро. Зашевелились все. А до этого сколько лет терпели? А после выборов.......?

Василий Целовальников Наконец-то, начали обращать внимание на сотрудников полиции! С них и надо начинать, тогда порядка и справедливости, будет больше!!!