Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! В Питере разоблачена грандиозная мафиозная сеть азербайджанских вымогателей.
Беспределу этнической ОПГ в Питере положен конец: СК арестовал полицейских, покрывавших вымогателей из Азербайджана
Комментарии
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Александр Рожков
Как хорошо, что выборы скоро. Зашевелились все. А до этого сколько лет терпели? А после выборов.......?
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2 час.
Василий Целовальников
Наконец-то, начали обращать внимание на сотрудников полиции! С них и надо начинать, тогда порядка и справедливости, будет больше!!!
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2 час.
Betahon
Одна полиция не справится...Это дело не только всей правоохранительной системы, но и властей и граждан. Граждане должны напрягать эти структуры обеспечивать правопорядок! И вообще давно пора разрешить свободную продажу гражданского оружия, как это было в дореволюционной России, чтобы иметь возможность при бездействии органов обеспечить себе самооборону, адекватную преступникам! Кстати, это вопрос застрял в кабинетах Госдумы!
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1 час.
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