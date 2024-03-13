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Ушла в салон красоты и пропала: в Челябинске искали 16-летнюю девушку

Ушла в салон красоты и пропала: в Челябинске искали 16-летнюю девушку

Беглянка из Ростовской области без спроса родителей отправилась к парню на Южный Урал.Несовершеннолетняя девчушка из станицы Базковской Ростовской области пропала ещё 7 марта, накануне женского праздника.

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