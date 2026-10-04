На трассе М-5 в Челябинской области запретили проезд автобусам и грузовикам

С 22:00 на участке трассы М-5 «Урал» с 1548-го по 1799-й километр в Челябинской области прекратят пропускать автобусы, маршрутные такси и грузовики из-за снега и образования зимней скользкости.
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