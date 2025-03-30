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Соболенко после титула в Майами: «Я не хотела проиграть очередной финал»

Соболенко после титула в Майами: «Я не хотела проиграть очередной финал»

Она победила четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:2. Первая ракетка мира выиграла первый из трех последних финалов – ранее она уступила на Australian Open Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) и в Индиан-Уэллс Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

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