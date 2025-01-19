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Царьград

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Инаугурация Трампа совпала с важным мероприятием по Украине. Европе придётся "переобуться на лету"

Инаугурация Трампа совпала с важным мероприятием по Украине. Европе придётся "переобуться на лету"

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа совпала с важным мероприятием по Украине. Вариантов немного: похоже, Европе придётся "переобуться на лету".

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