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Для дебила мир всегда полон чудес

Для дебила мир всегда полон чудес

Чем существо тупее и невежественнее, тем больше для него мир полон загадочного и чудесного.Вот и сейчас конченый курятник внезапно возбудился «Что-то российская армия слишком хорошо наступает! Не к добру!».

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Комментарии
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Модест
Аналитик Роджерс зачищает поляну от военкур строго по закону курятника: клюнул ближнего, обосрал нижнего. А сам весь в белом и на коне. Потешил своё эго, погоготал над незадачливыми коллегами по курятнику и уплыл в туман, пообещав конец ВСУ в августе, который через два дня закончится. Ну там ещё есть подпорка какого-то мифического счетовода, который высчитал конец хихлов в сентябрю. Наверное на трезвую голову такой бред не пишется? Наверное жена Попова сильно между ног заехала Саше, если до сих пор корёжит так, что он начал бить по своим.Ну в принципе, по уроженству они ему и там, и там свои. Так что это почти семейные разборочки, в запале скандала вытащенные за калитку.
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16 час.
Андрей
Роджерс ни разу не военкор и они ему не коллеги. А ты засосник Подоляки наверное?
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15 час.
Модест
Срать я хотел на твоих хохлов рожерсов и падаляков. Я своей головой живу, причём давно и далеко от тех мест, про которые эти персонажи испражняются. Личный опыт военных действий имеется, в качестве командира среднего звена в Советской Армии.
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8 час.

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