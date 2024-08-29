Для дебила мир всегда полон чудес

Модест

Аналитик Роджерс зачищает поляну от военкур строго по закону курятника: клюнул ближнего, обосрал нижнего. А сам весь в белом и на коне. Потешил своё эго, погоготал над незадачливыми коллегами по курятнику и уплыл в туман, пообещав конец ВСУ в августе, который через два дня закончится. Ну там ещё есть подпорка какого-то мифического счетовода, который высчитал конец хихлов в сентябрю. Наверное на трезвую голову такой бред не пишется? Наверное жена Попова сильно между ног заехала Саше, если до сих пор корёжит так, что он начал бить по своим.Ну в принципе, по уроженству они ему и там, и там свои. Так что это почти семейные разборочки, в запале скандала вытащенные за калитку.