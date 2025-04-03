Неаполь отмечает свое 2500-летие гигантским пасхальным яйцом

В знак признательности городу Неаполю известная местная шоколадная фабрика Gay-Odin представила гигантское пасхальное яйцо в рамках культурного проекта Napoli Millenaria, приуроченного к 2500-летию основания этого южноитальянского города, сообщает информационное агентство Reuters.
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