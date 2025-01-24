Александр Беглов обсудил с Дмитрием Мезенцевым вопросы расширения сотрудничества Петербурга с Республикой Беларусь

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов провел встречу в Смольном с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой рассматривались вопросы углубления сотрудничества между Петербургом и Республикой Беларусь.