Александр Беглов обсудил с Дмитрием Мезенцевым вопросы расширения сотрудничества Петербурга с Республикой Беларусь

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов провел встречу в Смольном с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, на которой рассматривались вопросы углубления сотрудничества между Петербургом и Республикой Беларусь.
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