Глава Рыбного союза Панин предсказал подорожание лосося во всем мире из-за санкций

Введение запрета на импорт российской рыбы и морепродуктов - лосося, минтая и краба - в США и страны Евросоюза вызвано стремлением Белого дома усилить влияние Америки на мировой рынок водных биологических ресурсов и приведет к значительному росту цен.
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