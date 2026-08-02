Crocus Group миллиардера Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл».
И ещё раз о горских миллиардерах…
Комментарии
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Юрий Белов
До каких пор эти оккупанты будут высасывать кровь из НАШЕЙ Страны ?!
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1 м.
Михаил Кравец
Все претензии к продажному правительству, особенно к тем кто крышует таких....
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1 м.
Ольга Моргаченко
если есть вина владельцев крокуса заводите уголовное дело и судите. А страховая компания обязана выплатить по страховке то что положено по договору!
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1 м.
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