Американский эсминец сбил дрон и противокорабельную ракету хуситов

Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона, пишут РИА Новости.
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