В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
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