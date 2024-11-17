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В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

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