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Вот он долгожданный ответ за Севастополь? Что Белоусов и Генштаб РФ на самом деле задумали в Черном море

Вот он долгожданный ответ за Севастополь? Что Белоусов и Генштаб РФ на самом деле задумали в Черном море

Автор: Иван Смирнов Сегодня 70K прочитали Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации со стороны беспилотников США над акваторией Черного моря.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Все забыли про песочек, который можно легко  высыпать перед  любым   аппаратом А турбины очень любят этот песочек, обожают.
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6 час.
Сергей Федотов
&quot;...пилотируемыми разведывательными БПЛА...&quot; это круто. Это даже креативненько😜
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2 час.

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