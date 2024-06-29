Вот он долгожданный ответ за Севастополь? Что Белоусов и Генштаб РФ на самом деле задумали в Черном море

Автор: Иван Смирнов Сегодня 70K прочитали Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации со стороны беспилотников США над акваторией Черного моря.
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