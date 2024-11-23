Ледяная крупа и смерчи: раннюю южную зиму обещают в Сочи и Сириусе

Ледяная крупа и смерчи: раннюю южную зиму обещают в Сочи и СириусеМЧС предупредило жителей Сочи и Сириуса о резкой смене погоды на побережье и в предгорных районах уже в ближайшие часы.
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