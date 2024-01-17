Да здравствует Таганский суд — самый гуманный суд в мире!

Вениамин Маркуц

Пока существует нынешний режим власти ничего не изменится. Да и следующий ему будет ещё хуже, так как человечество деградирует. Каждое последующее поколение качественно хуже предыдущего вследствие отсутствия естественного отбора - более 90% гибнет к канализации, оставшиеся, благодаря медицине, выживают практически все. Тем не менее власти упорно навязывают "материнский" капитал для увеличения рождаемости. Если уж государству, то есть чиновникам, так уж необходим электорат, так покупайте его у населения напрямую, то есть делайте заказ и воспитывайте нужных вам холопов. Вениамин Маркуц