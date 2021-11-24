ЕГЭ оказался под следствием

За дело или попусту глава Следственного комитета раскритиковал единый госэкзамен София Сачивко 626 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призывает отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования.
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