Политика как она есть

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ЕГЭ оказался под следствием

ЕГЭ оказался под следствием

За дело или попусту глава Следственного комитета раскритиковал единый госэкзамен София Сачивко 626 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призывает отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования.

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