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Русская весна

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Ближайшие 7–8 месяцев будут критическими для Украины, Польши и региона, — Туск

Ближайшие 7–8 месяцев будут критическими для Украины, Польши и региона, — Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 7–8 месяцев будут критическими для Украины, Польши и всего региона.

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