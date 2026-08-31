В Непале число жертв разрушительного наводнения превысило 900 человек

В Непале число погибших во время наводнения превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuter со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
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