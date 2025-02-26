Стало известно, как россияне обманывают банки и МФО в заявках на кредит

Россияне для повышения шансов на получение кредита склонны обманывать банки и МФО, завышая свой уровень дохода или приписывая себе работу в государственных органах, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
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