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Песков заявил, что Россия будет защищать свои активы и интересы

Песков заявил, что Россия будет защищать свои активы и интересы

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru Россия будет защищать свои интересы и активы, а любые решения об использовании доходов от активов РФ для помощи Украине будут глубоко незаконны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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