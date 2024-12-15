Англичанин Стив проехал не один город России. И знаете, что он сделал, суммировав впечатления? Отчитал русских.
Англичанин побывал в России и отчитал русских: "Психология нищих"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Гольдштаб
А надо ли изживать некоторые очень положительные постулаты социализма,а?
Ответить
13 час.
Зоя Гольдштаб
А в остальном-согласна на 100%!
Ответить
13 час.
vagas Karlito
Да Вы правы благодаря им мы не скатились в дикий капитализм!) Это большой плюс! Но к сожалению время пришло другое! Нанесло оно много всякой всячины для которой постулаты социализма уже вредны!)))) К примеру каждому по труду!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии