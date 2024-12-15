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Царьград

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Англичанин побывал в России и отчитал русских: "Психология нищих"

Англичанин побывал в России и отчитал русских: "Психология нищих"

Англичанин Стив проехал не один город России. И знаете, что он сделал, суммировав впечатления? Отчитал русских.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
А надо ли изживать некоторые очень положительные постулаты социализма,а?
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13 час.
Зоя Гольдштаб
А в остальном-согласна на 100%!
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13 час.
vagas Karlito
Да Вы правы благодаря им  мы не скатились в дикий капитализм!) Это большой плюс! Но к сожалению   время пришло другое! Нанесло оно много всякой всячины  для которой постулаты социализма уже вредны!)))) К примеру каждому по труду!!
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13 час.

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