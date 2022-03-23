Глава Федерации футбола Франции: «В «ПСЖ» у Мбаппе больше шансов получить «Золотой мяч», чем в случае ухода. Я хочу, чтобы он остался»

Ноэль Ле Гре считает, что Килиан Мбаппе может получить «Золотой мяч», будучи игроком «ПСЖ». «Я хочу, чтобы Килиан остался в Париже.

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