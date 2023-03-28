ВСУ подтвердили критическую ситуацию в Бахмуте

Украинский Генштаб косвенно признал почти полное окружение города.Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке заявил, что русские войска продолжают штурм Бахмута, а также населённых пунктов Орехово-Васильевка, Богдановки, Ивановское и Озаряновка.